Певица Савельева улетела из России к мужу Сафонову на фоне сообщений о разводе

Экс-солистка группы «Фабрика» Саша Савельева поставила точку в разговорах о разводе с мужем Кириллом Сафоновым. Певица улетела из России в Израиль и встретилась с супругом.

В личном блоге артистка опубликовала новое фото с Сафоновым, тем самым дав понять хейтерам, что в ее семье все по-прежнему хорошо. Сейчас Саша планирует проводить время за границей, та как как там у нее запланировал концерт.

К слову, подробностей отношений с мужем Савельева предпочитает не раскрывать. Даже в этот раз она не стала ничего пояснять, а лишь написала краткое «готовимся», имея в виду скорое выступление.

Напомним, что после 2022 года певица оказалась в непростом положении. Ее муж отказался возвращаться в Россию из Израиля, а сама она потерять работу не захотела. Поэтому время от времени артистка прилетает в Москву ради выступлений. И каждый раз, когда она появляется на Родине, недоброжелатели начинают говорить о разводе.

Впрочем, еще ни разу слухи не подтвердились. Супруги счастливы вместе с 2010 года.

Ранее Кирилл Сафонов после возвращения жены в Россию уехал к дочери от первого брака.