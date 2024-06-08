«Была в панике»: Сати Казанова рассказала, как узнала о беременности

Недавно 41-летняя певица Сати Казанова поделилась радостной новостью — уже скоро она впервые станет мамой. Экс-солистка группы «Фабрика» назвала долгожданную беременность «вымоленным чудом и даром» и призналась, что в будущем может написать об этом книгу. В личном блоге артистка поделилась первыми кадрами, на которых она уже была в положении, и рассказала, как узнала о беременности.

По словам Сати Казановой, она узнала о том, что ждет ребенка, не в самый подходящий момент — ровно в день вылета в паломнический тур в Индию. Певица призналась, что в тот момент испытала весь спектр эмоций.

«Была шокирована, обрадована, но в то же время в панике. Как быть с такой сложной поездкой, в которой бывает множество физических преодолений и дополнительно ответственность как организатора? Я не могла не ехать. Паломничество — это не коммерческая история, а благотворительная. Я могла подвести множество людей», — поделилась Сати Казанова.

Артистка сразу сообщила о беременности супругу, итальянскому фотографу Стефано Тиоццо, и связалась с врачом. Сати Казанова сдала все необходимые анализы и отправилась в поездку. По признанию знаменитости, она «молилась всю дорогу».

Находясь в Индии, Сати Казанова в полной мере ощутила неприятные симптомы беременности.

«В Варанаси начался токсикоз… Я так давно мечтала оказаться в этом священном городе, но не в таких обстоятельствах. Меня раздражало все: запахи, звуки, краски… С тех пор я не могу смотреть на индийскую еду. Надеюсь, это скоро пройдет», — рассказала певица.

Однако Сати Казанова философски относится ко всем сложностям, с которыми ей пришлось столкнуться.

«Все предопределено. Значит, так было нужно — оказаться мне в святых местах Индии в самые первые недели беременности…» — заявила артистка.

Ранее сообщалось о том, что муж Сати Казановой рассказал о свадьбе с певицей.