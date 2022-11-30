Певица Саша Зверева занималась групповым сексом во всех вариациях

Певица и экс-солистка группы «Демо» Саша Зверева ответила на вопрос подписчиков, был ли у нее секс втроем. По словам исполнительницы, он не просто был, но и «во всех вариациях».

Зверева призналась, что этот вопрос очень частый. Это неудивительно, ведь она всюду демонстрирует свою сексуальность.

«Да. Во всех вариациях», - ответила мама четверых детей и добавила, что «жизнь одна» и «молодость скоротечна».

Также у Зверевой поинтересовались, был ли у нее секс в море. Ответ также оказался весьма откровенным. «В море, в океане, в бассейне, в реке, в ванне, в пруду», - написала она.

Ранее Зверева признавалась, что много лет скрывала насилие со стороны продюсера.