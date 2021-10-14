Экс-солистка «Демо» Саша Зверева призналась, что много лет скрывала насилие со стороны продюсера
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @sashazvereva
Бывшая солистка группы «Демо» Саша Зверева в YouTube-шоу Fametime призналась, что на самом деле скрывалось за славой и большими гонорарами в то время, когда она работала в проекте. Она раскрыла, что много лет терпела побои и издевательства со стороны продюсера, но скрывала это. Саша призналась, что не хотела расстраивать и пугать своих родителей, и поэтому молчала.
«Я оберегала родителей от всех моих потрясений, они даже не знали, что бил продюсер. Он меня избивал, бил по голове, от его ударов у меня образовался то ли тромб, то ли кровоизлияние в мозге, оно перекрывало питание к мозжечку. В какой-то момент я перестала видеть, перед глазами плыл мир, меня рвало», — вспоминает певица.
Она заявила, что Вадим Поляков постоянно шантажировал ее, заявляя, что незаменимых артистов нет.
«Он очень долгое время манипулировал моим сознанием, говоря, что я никто и в группу "Демо" он наберет таких певиц, сколько захочет, убивал во мне чувство уникальности. И только, когда с возрастом я поняла, что харизматичная, целостная личность, нашла в себе силы уйти. Собственно, где сейчас "Демо" и где я? Люди пошли за мной», — отметила Зверева.
Продюсер, помимо этого, ревновал девушку к ее возлюбленным и старался всячески прекратить ее отношения. Однажды, по словам певицы, он позволил себе недопустимую вещь — избил ее, в то время как она была беременна. О ее положении он знал.
«Он злился, что я встречаюсь с мальчиком. И когда я только-только узнала о беременности, что жду малыша, он меня ударил в живот. Была стычка. Я видимо ему что-то сказала болезненное, но не важно. Считаю, что ничто не может заставить взрослого, на 15 лет старше, мужчину ударить женщину», — подводит итог Зверева.
Фото: Instagram