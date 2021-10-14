Экс-солистка «Демо» Саша Зверева призналась, что много лет скрывала насилие со стороны продюсера

Она заявила, что Вадим Поляков постоянно шантажировал ее, заявляя, что незаменимых артистов нет.

«Он очень долгое время манипулировал моим сознанием, говоря, что я никто и в группу "Демо" он наберет таких певиц, сколько захочет, убивал во мне чувство уникальности. И только, когда с возрастом я поняла, что харизматичная, целостная личность, нашла в себе силы уйти. Собственно, где сейчас "Демо" и где я? Люди пошли за мной», — отметила Зверева.

Продюсер, помимо этого, ревновал девушку к ее возлюбленным и старался всячески прекратить ее отношения. Однажды, по словам певицы, он позволил себе недопустимую вещь — избил ее, в то время как она была беременна. О ее положении он знал.

«Он злился, что я встречаюсь с мальчиком. И когда я только-только узнала о беременности, что жду малыша, он меня ударил в живот. Была стычка. Я видимо ему что-то сказала болезненное, но не важно. Считаю, что ничто не может заставить взрослого, на 15 лет старше, мужчину ударить женщину», — подводит итог Зверева.