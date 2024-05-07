Певица Саша Савельева забрала сына у актера Кирилла Сафонова и вернулась в РФ

Бывшая солистка группы «Фабрика» Саша Савельева несколько лет назад отправилась в Израиль вслед за мужем, актером Кириллом Сафоновым. Певица приезжала в Россию только ради заработков и встреч с родственниками, однако сейчас решила окончательно вернуться в родную страну.

Как пишет Kp.ru, Савельева прилетела в Москву вместе с пятилетним сыном Леоном. Кроме того, в московских агентствах появилось предложение о выступлении исполнительницы на корпоративах.

В собственности у Савельевой осталась трехкомнатная квартира стоимостью 50 миллионов рублей. При этом она зарегистрирована в двухкомнатной квартире родителей на Таллинской улице.

По данным издания, Кирилл Сафонов после антироссийских высказываний потерял значительную часть доходов, оставшись без ролей и съемок. Теперь основным добытчиком денег в семье стала Савельева.

В марте артистка уже приезжала в Москву, чтобы выступить на корпоративе. Шоу-программа в 45 минут из ее песен и хитов группы «Фабрика» стоит порядка 600 тысяч рублей.

Также сообщалось, что Савельева планирует в скором времени провести сольный концерт в Москве. В качестве площадки для мероприятия знаменитость может выбрать клуб «16 тонн» или бар «Мумий-Тролль».