Певица Саша Савельева поздравила шестилетнего сына Леона с днем рождения

Певица Саша Савельева поздравила шестилетнего сына с днем рождения и опубликовала в соцсетях фото из роддома. Экс-солистка группы «Фабрика» воспитывает наследника, которого родила в браке с актером Кириллом Сафоновым.

Знаменитость в честь радостного события поделилась архивными кадрами, которые были сделаны в роддоме. На некоторых она была беременна, а на других уже с новорожденным сыном на руках.

«Мы тебя так ждали, наш дорогой Леончик! И вот уже 6 лет слезы на глаза наворачиваются, какого классного парня мы родили! Ты невероятно умный, добрый, честный, веселый и просто хороший человек», – написала Савельева.

Артистка не исключила, что мальчику в будущем может быть не так просто в жизни, так как «мир жесток». Но звездная мама пожелала имениннику сохранить эти качества, а также приобрести стабильную самооценку и гибкость.

Савельева добавила, что они с мужем хотят быть примером для Леона. Именно поэтому они занимаются совершенствованием себя в первую очередь.

Поклонники так и не смогли увидеть лицо ребенка, так как певица фотографирует его лишь со стороны. Напомним, что Леон – единственный ребенок Саши. Она замужем за Сафоновым с 2010 года.

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