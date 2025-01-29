«До сих пор не общаемся»: Кирилл Сафонов рассказал о конфликтах на съемочной площадке

Кирилл Сафонов рассказал о конфликтах с актрисами на съемочной площадке. Об этом стало известно в эфире подкаста «От реки до моря».

По словам Кирилла, ему почти всегда удается найти подход к коллегам, но бывают исключения. Актер не скрывает, что ему не нравились некоторые партнерши и из-за этого между ними происходили недопонимания.

В карьере Сафонова был случай, когда он не сошелся с актрисой еще на пробах. Им не удалось поладить ни во время съемок, ни после, хотя в кино они играли влюбленных.

«Был сериал, где мы с актрисой не сошлись еще на пробах, до конца проекта не общались, и, в принципе, до сих пор не общаемся. А в кино была страсть», — высказался актер.

Кирилл сообщил, что чаще всего он играет влюбленных мужчин, склонных к романтике. Из-за этого его супруге часто задают вопросы про ревность. Однако во время съемок Сафонов с юмором нашел выход из ситуации.

«Когда мы познакомились с женой, то часто собирались у друзей большой шумной компанией. И все всегда подкалывали Сашу, мол, каково ей, когда я целуюсь в кадре. Однажды я взял в руки чашку, сыграл с ней сцену и потом поцеловал. Все рассмеялись, а я таким образом покончил с этой темой. Шутки шутками, но бывали истории, когда с партнершами происходили недопонимания», — резюмировал он.

Ранее актер Кирилл Сафонов рассказал, что сменил имидж ради съемок в израильском кино. Подробности читайте в этой новости.