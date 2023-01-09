12:00, 09 января 2023
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«Опять»: Саша Савельева поделилась плохой новостью о болезни трехлетнего сына
Трехлетний сын Саши Савельевой заболел спустя несколько дней после выздоровления.
Фото: Freepik.com
Певица Саша Савельева сообщила об очередной болезни трехлетнего сына Леона. В конце декабря у мальчика был ларинготрахеит.
Артистка сообщила о новом недуге ребенка в соцсетях. Она показала сына со спины и подписала: «Заболел опять».
22 декабря Савельева рассказала о «диком кашле» у ребенка. Болезнь застала мальчика в Израиле, где сложно попасть ко врачу.
В итоге ребенку назначили «кучу лекарств». В очереди за медикаментами Савельева провела два часа.
Источник фото:Freepik.com
Автор:Лилия ЯрославскаяТеги:
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