«Опять»: Саша Савельева поделилась плохой новостью о болезни трехлетнего сына

Певица Саша Савельева сообщила об очередной болезни трехлетнего сына Леона. В конце декабря у мальчика был ларинготрахеит.

Артистка сообщила о новом недуге ребенка в соцсетях. Она показала сына со спины и подписала: «Заболел опять».

22 декабря Савельева рассказала о «диком кашле» у ребенка. Болезнь застала мальчика в Израиле, где сложно попасть ко врачу.

В итоге ребенку назначили «кучу лекарств». В очереди за медикаментами Савельева провела два часа.