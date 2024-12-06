Работал барменом и ушел из соцсетей: как выглядит 22-летний сын Джонни Деппа
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Сын актера Джонни Деппа выбрал непубличную жизнь и в одно время даже работал барменом. О том, как выглядит 22-летний Джек можно узнать лишь по соцсетям его сестры Лили-Роуз, которая показывает родственника и рассказывает о нем. Инсайдеры говорят, что на жизнь парня повлиял скандал его отца с Эмбер Херд.
Сестра парня Лили-Роуз Депп пошла по стопам родителей. Она успешна в актерстве и является звездой подиума. А вот ее брат выбрал тихую и спокойную жизнь. Он уже три года не ведет соцсети и не посещает публичные мероприятия.
В 2016 году Джек попробовал себя в кино и исполнил эпизодическую роль в фильме «Йоганутые». Он даже выступал в составе музыкальной группы, как папа. Но коллектив Clown Boner распался в 2016 году, а новое место Джек искать не стал. Он играл на гитаре.
Сам актер рассказывал, что на сына огромное влияние оказали его суды с Эмбер Херд. Тогда Джеку было всего 14 лет, и он слышал от окружающих упреки в сторону артиста, которого обвиняли в жестоком обращении с женщинами.
Сестра парня публикует его снимки у себя в соцсетях. Поклонники отмечают, что он сильно похож на отца. По старым заметкам самого Джека известно, что в 2020 году он работал барменом в ливанском ресторане и встречался с моделью из Франции Камиллой Янсен. Девушка рассказывала, что они расстались.
Недавно Лили-Роуз снялась в фильме «Носферату» и была очень рада этому, в том числе из-за брата. Она признавалась, что они с Джеком в детстве обожали графа Дракулу.
«Я подумала: ''Ого, если я получу эту роль, мой брат наконец-то поймет, что я крутая''. Это классическая ситуация, когда у тебя есть младший брат или сестра, и они думают, что ты такая классная, когда вы дети, а когда вы становитесь старше, то эта связь теряется», — делилась звезда.
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