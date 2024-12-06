Работал барменом и ушел из соцсетей: как выглядит 22-летний сын Джонни Деппа

Сын актера Джонни Деппа выбрал непубличную жизнь и в одно время даже работал барменом. О том, как выглядит 22-летний Джек можно узнать лишь по соцсетям его сестры Лили-Роуз, которая показывает родственника и рассказывает о нем. Инсайдеры говорят, что на жизнь парня повлиял скандал его отца с Эмбер Херд.

Сестра парня Лили-Роуз Депп пошла по стопам родителей. Она успешна в актерстве и является звездой подиума. А вот ее брат выбрал тихую и спокойную жизнь. Он уже три года не ведет соцсети и не посещает публичные мероприятия.

В 2016 году Джек попробовал себя в кино и исполнил эпизодическую роль в фильме «Йоганутые». Он даже выступал в составе музыкальной группы, как папа. Но коллектив Clown Boner распался в 2016 году, а новое место Джек искать не стал. Он играл на гитаре.

Сам актер рассказывал, что на сына огромное влияние оказали его суды с Эмбер Херд. Тогда Джеку было всего 14 лет, и он слышал от окружающих упреки в сторону артиста, которого обвиняли в жестоком обращении с женщинами.

Сестра парня публикует его снимки у себя в соцсетях. Поклонники отмечают, что он сильно похож на отца. По старым заметкам самого Джека известно, что в 2020 году он работал барменом в ливанском ресторане и встречался с моделью из Франции Камиллой Янсен. Девушка рассказывала, что они расстались.