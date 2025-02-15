Певица Полина Гагарина со скандалом покинула съемки шоу «Голос». Об этом стало известно после выхода очередного выпуска на Первом канале.

Продолжаются слепые прослушивания в шоу «Голос». Конкурсанты отбираются для дальнейшего участия и выбирают себе наставников среди тех, кто к ним повернулся. Так, за 17-летнюю певицу Эмилию Курье между судьями разразилось настоящее сражение — к девушке повернулись Хибла Герзмава, Полина Гагарина и Антон Беляев. Последний заблокировал возможность пойти участнице к Герзмаве.

«В вас столько вкусностей, так приятно посмотреть. Почему, когда я хочу взять к себе в команду талантливую девочку, такое происходит», — расстроилась оперная певица.

После этого в борьбу с Беляевым вступила Гагарина, которая просила участницу пойти к ней в команду, однако Курье в итоге выбрала Беляева, чем сильно расстроило певицу. После этого Гагарина ушла из студии шоу.

«Я пошла, ушла, я не могу», — заявила она.

Ранее мы писали о том, что возмужавший сын Полины Гагариной вышел в свет с возлюбленной.