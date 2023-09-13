Певица Полина Гагарина рассказала о проблемах со здоровьем

Популярная исполнительница Полина Гагарина призналась, что испытывает проблемы со здоровьем. Артистка простудилась, но вынуждена выходить на работу, так как задействована уже не в одном проекте, а в двух. Об этом она сообщила в личном микроблоге.

Певица не только выступает на сцене и ездит с гастролями, но и снимается в различных шоу. Так, она является наставницей в проекте «Голос. Уже не дети», в котором участвуют повзрослевшие звезды предыдущих сезонов. Ей составили компанию коллеги – Пелагея, Дима Билан и Егор Крид.

Несмотря на такую загруженность, Гагарина не смогла отказаться от еще одного предложения.

«С сегодняшнего дня буду «сидеть на двух стульях». Я вся в соплях… Надеюсь это добавит колорита к роли», – написала Полина в личном микроблоге.

Артистка опубликовала фото из автомобиля. На снимке она позировала без макияжа и выглядела очень бледной. Поклонники посоветовали звезде заняться своим здоровьем.

Ранее психолог Селезнев рассказал о причинах ухода женатого танцора к Полине Гагариной. Напомним, в июне 2023 года папарацци застали певицу на прогулке с 35-летним танцором коллектива Станиславом Миковым.