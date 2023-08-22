«Было проще согласиться»: стало известно, почему танцор Гагариной бросил семью ради певицы

Психолог Сергей Селезнев объяснил причину ухода из семьи женатого танцора Стаса Микова к Полине Гагариной. Напомним, в июне 2023 года папарацци застали певицу на прогулке с 35-летним танцором коллектива Станиславом Миковым.

Тогда знакомые Гагариной рассказывали, что артистка познакомила молодого человека не только с сыном, но и с 6-летней дочерью Мией. Впрочем, многих поразил тот факт, что новый избранник певицы оказался несвободен. Его женой является танцовщица группы «Руки Вверх» Оксана Стратулат.

Интересно, что девушка когда-то работала у Гагариной и близко с ней общалась. В соцсетях Оксана еще в феврале шутила о том, что певица может стать ее соперницей в борьбе за сердце мужчины. Как выяснилось позже, шутка оказалась вполне правдивой.

Пока Оксана никак не комментирует слухи об изменах супруга, хотя ее и активно подначивают комментаторы в соцсетях. О вероятных причинах измен Станислава Микова в беседе с kp.ru рассказал психолог Сергей Селезнев. По его мнению, история возлюбленных напоминает сценарий фильма «Служебный роман».

«Когда люди много и долго вместе работают, у них одна энергетика. Это уже не просто работа, это семья. И в этой семье уже строятся свои коммуникативные составляющие, в том числе порой и сексуального характера. Танцор из своей семьи ушел в свою рабочую семью», — рассказал психолог.

По словам Селезнева, от такого «служебного романа» тяжело отказаться. Однако понять поступок Микова смогут только те, кто уже был в похожих ситуациях.

«Видимо, тут был случай, когда было проще согласиться, чем отказаться…Осуждаем ли мы это? Ну, а как это осудишь? Сердцу не прикажешь», — заключил специалист.

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