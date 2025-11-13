Певица Полина Гагарина поселилась с целителем-шаманом в особняке за 500 млн

Полина Гагарина поселилась с целителем-шаманом в особняке за 500 млн. Об этом сообщает Kp.ru.

Полина Гагарина не комментирует личную жизнь. Не так давно певицу заподозрили в расставании с танцором Стасом Миковым и романе с концертным директором. Однако, как утверждает источник, артистка по-прежнему со Стасом, который теперь увлекся телесными практиками.

Предполагается, что Полина с избранником живет в элитном комплексе на Новой Риге, где нет домов дешевле 1 млн долларов. Главная особенность поселка — приватность и высокий уровень безопасности.

«У Гагариной только один участок с видом на реку стоит 300 млн рублей, а сам дом Полины стоит более 6 млн долларов (488 млн рублей). Не меньше! Это просторное статусное поместье, где найдется место всем членам семьи», — сказала эксперт по недвижимости.

В доме певицы 3 этажа, где располагаются прачечная, спа-зона, гостиная, гардеробная, детские и гостевые комнаты.

Ранее профессор моды Надежда Коробцева рассказала, как менялся стиль Полины Гагариной. Подробности читайте в материале сайта «Страсти».