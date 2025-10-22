«Пример элегантности без лишнего пафоса»: как менялся стиль Полины Гагариной

Полина Гагарина — одна из ведущих певиц на эстраде. Она удивляет не только пронзительным вокалом, но и элегантным стилем. При этом, мало кто помнит, что Гагарина провела большую работу над внешностью и имиджем. В беседе с сайтом «Страсти» профессор моды РГУ им. А. Н. Косыгина, эксперт в области дизайна костюма, психологии одежды и имиджа, член Союза дизайнеров России Надежда Коробцева рассказала, как менялся стиль певицы, а также обратила внимание, что можно улучшить в образе Полины.

«В начале карьеры певица любила контраст, блеск и экстравагантные наряды, сегодня же её образы — пример элегантности без излишнего пафоса. Когда-то на «Фабрике звёзд» она была милой девчонкой в casual-джинсах, свитерах и простых платьях — полненькая, с естественными волосами… Затем была «работа над собой» — кардинальное изменение фигуры, значительное похудение, успех на «Евровидении-2015» в серебристом платье со шлейфом… Текущий имидж Полины — микс элегантности и провокации. Хорошая фигура продолжает быть ее козырем, в свои 37 она выглядит едва на 30!», — высказалась Коробцева.

Тем не менее ряд стилистов критикует певицу, имея в виду, что ей пора начать подчеркивать свою зрелость и звездный масштаб, а не хрупкость. В последние годы Полина нашла свой баланс: минимализм, точный крой и мягкие цвета (пастель, бежевый, жемчужный, серебро), которые освежают блонд и светлую кожу, делают её образы цельными и узнаваемыми.

Светлые оттенки идеально подходят её типажу внешности. Прически средней длины, лёгкие волны, деликатный макияж с акцентом на глаза — всё выверено и современно. В блогах стилистов отмечают, что Гагариной идут чистые линии и архитектурный крой, тогда как романтичные оборки могут визуально «размывать» силуэт.

Иногда певица позволяет себе прозрачные ткани или яркие цвета. Это добавляет энергии, но требует точного чувства меры, выверенных оттенков ярких цветов особенного красного. В некоторых случаях стилисты замечали, что чрезмерная открытость или прямой крой делают образ «жестче» и менее гармоничным, а шаблонные «мини» больше подходят 16-летним и не соответствуют социальной роли Полины.

По словам эксперта, у Гагариной не всегда удачно выбраны оттенки красного или лилового, для блондинки желательно более точно подбирать цвета исходя из цветотипа и всего набора индивидуальных особенностей внешности. Обувь порою слишком банальная.