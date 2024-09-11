Певица Пелагея поблагодарила на прощании Александра Маслякова за поддержку. Об этом сообщает StarHit.

11 сентября в московском зале «Планета КВН» проходит прощание с ведущим Александром Масляковым. На церемонию пришли коллеги артиста, его родные и близкие. Среди них была и певица Пелагея, которая поблагодарила Маслякова за поддержку.

«Я в числе тех людей, которым Александр Васильевич дал путевку в жизнь. Мы радовались, когда он замечал тебя и дарил свою неповторимую улыбку», — сказала она.

На прощании с телеведущим журналисты также заметили Константина Эрнста, Елену Малышеву, Александра Ревву, Гарика Харламова, Дмитрия Хрусталева, Надежду Ангарскую и многих других.

Напомним, Александр Масляков скончался 8 сентября — последние несколько лет он страдал от рака легких.

Ранее мы писали о том, что дрессировщики Запашные назвали Александра Маслякова «человеком-эпохой».