Певица Пелагея организовала день рождения дочери без ее отца Ивана Телегина

Певица Пелагея организовала день рождения дочери Таисии. На праздник были приглашены родные и друзья девочки, но в списке гостей не оказалось отца – Ивана Телегина.

Торжество по случаю дня рождения звездной наследницы вышло масштабным. Именинница сменила два наряда, много танцевала и веселилась. Кульминацией праздника стал вынос двухъярусного торта с фигуркой лошади, которая была выбрана неслучайно, ведь школьница занимается конным спортом.

Кадрами с вечеринки Пелагея поделилась в личном блоге, и пользователи подметили, что поздравить в этот день Таисию не приехал отец. Напомним, что с Телегиным певица развелась в 2020 году. С того момента хоккеист стал все реже участвовать в жизни дочери, а сейчас и вовсе почти с ней не общается.

Зато Иван Телегин часто подкидывает бывшей жене и дочке проблемы. Так, он дважды срывал их отпуск за границей своими запретами на вывоз ребенка из России. В новогодние каникулы Таисия должна была полететь с мамой в теплые края, но отец сорвал все планы.

Ранее Пелагея подала новый иск к бывшему мужу Ивану Телегину.