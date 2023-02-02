Это чудо: врач не поверил, что Костомаров выжил с сепсисом и объемным поражением легких

Врач-пульмонолог Богдан Гордеев назвал «чудом» сохранение жизни фигуристу Роману Костомарову. Он также рассказал о неполноценной жизни спортсмена после выписки и длительной реабилитации.

Специалист отметил, что если Костомарова подключали к ЭКМО, значит объем поражения легких превышал 75%. По сути, вся ткань легких была охвачена воспалением.

«Чудо, что он вообще выжил, учитывая сепсис и двусторонний гидроторакс», - сказал врач.

Гордеев заявил, что, как минимум, год он не вернется на лед. После выписки Костомарову будет рекомендовано санаторное лечение.

При этом спортсмен длительное время будет мучаться с одышкой, приступами кашля, болью в груди, а также столкнется с быстрой утомляемостью.

«Безусловно, без специального восстановительного лечения он не сможет жить полноценной жизнью, не говоря о возвращении в спорт», - утверждает врач.

Более того, Костомарову понадобится помощь иммунологов. Самое главное для него в период реабилитации – не заразиться новой инфекцией. Второй раз организм может не справиться, подчеркнул врач.

Накануне сообщалось, что Костомарову, скорее всего, ампутируют пальцы на руках.