Это чудо: врач не поверил, что Костомаров выжил с сепсисом и объемным поражением легких
Врач предупредил о неполноценной жизни Романа Костомарова после выписки.
Фото: Ксения Угольникова/ Starface.ru
Врач-пульмонолог Богдан Гордеев назвал «чудом» сохранение жизни фигуристу Роману Костомарову. Он также рассказал о неполноценной жизни спортсмена после выписки и длительной реабилитации.
Специалист отметил, что если Костомарова подключали к ЭКМО, значит объем поражения легких превышал 75%. По сути, вся ткань легких была охвачена воспалением.
«Чудо, что он вообще выжил, учитывая сепсис и двусторонний гидроторакс», - сказал врач.
Гордеев заявил, что, как минимум, год он не вернется на лед. После выписки Костомарову будет рекомендовано санаторное лечение.
При этом спортсмен длительное время будет мучаться с одышкой, приступами кашля, болью в груди, а также столкнется с быстрой утомляемостью.
«Безусловно, без специального восстановительного лечения он не сможет жить полноценной жизнью, не говоря о возвращении в спорт», - утверждает врач.
Более того, Костомарову понадобится помощь иммунологов. Самое главное для него в период реабилитации – не заразиться новой инфекцией. Второй раз организм может не справиться, подчеркнул врач.
Накануне сообщалось, что Костомарову, скорее всего, ампутируют пальцы на руках.