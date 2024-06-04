Певица Ольга Зарубина поддержала инициативу ввести дресс-код для звезд. Об этом сообщает «Абзац».

На днях на Ольгу Бузову обрушились с критикой после ее выступления в честь Дня защиты детей. Певица выбрала для выступления кожаный боди, чем взбудоражила некоторых общественных деятелей. Часть из них предложили ввести дресс-код для публичных выступлений звезд.

Певица Ольга Зарубина заявила, что согласна с такой инициативой.

«Сегодня нравственность и мораль уничтожены, поэтому дресс-код в нашем шоу-бизнесе необходим. Хочется повысить уровень культуры, конечно. Не надо показывать на сцене недостаток ума и вкуса», — рассказала она.

Зарубина заявила, что видела ролик в Сети с участием Бузовой. Ее наряд сильно не понравился певице из 90-х.

«Я не ханжа и люблю интересные сценические костюмы, но ролик с Бузовой вызвал у меня шок. Хочется плеваться. Это уровень помойки! Нужно себя со стороны видеть, подавать красиво. А она вышла в костюме куртизанки», — рассказала она.

Ранее мы писали о том, что глава ФПБК Бородин предложил отправить Киркорова, Бузову и Билана на Кавказ.