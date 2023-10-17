Певица Ольга Орлова высказалась об измене мужа с помощницей

45-летняя певица Ольга Орлова объяснила позицию по поводу измены второго мужа с помощницей. Артистка призналась, что у нее нет страхов по этому поводу, а в случае неверности бывшая солистка «Блестящих» расстанется с мужчиной.

Пользователи Сети поинтересовались у Орловой, нанимает ли она женщин в возрасте в качестве домработниц или молодых и красивых, с длинными ногами. Певица призналась, что среди ее персонала все «красивые, умные, образованные, душевные» и «с прекрасными фигурами». Самое важное для нее – «длина извилин», а не ног.

На тему возможной измены второго мужа с помощницей Орлова высказалась следующим образом: «Длинноногих красавиц полно вокруг, так что совершенно не обязательно бояться их дома. Тот, кто ищет, тот всегда найдет».

Орлову продолжили спрашивать, как она отреагирует, если муж влюбится в такую женщину. На это она дала следующий ответ: «Если мой муж влюбится – значит, мы расстанемся». Певица заявила, что не намерена жить с человеком, который не любит.

Говоря о своем отношении к изменам, Орлова отметила: любящий и уважающий себя и женщину человек не совершает измену. «Или он может разлюбить вас и изменить», - заключила звезда. Ее слова приводит издание The Voice.

Ранее Орлова призналась в желании родить от супруга еще 10 детей. Однако артистка переживает из-за возраста – эта проблема может помешать осуществлению мечты.