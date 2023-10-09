45-летняя Ольга Орлова заявила о желании родить еще 10 детей

Экс-солистка группы «Блестящие» Ольга Орлова рассказала о желании стать многодетной матерью. Певица призналась, что хочет завести еще 10 детей, но переживает из-за возраста. Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на личный микроблог звезды.

45-летняя теледива рассказала, что ей нравится быть мамой. Она хочет от своего мужа Валерия еще 10 детей, но переживает из-за возраста. В беседе с фанатами Ольга намекнула, что эта проблема помешает осуществлению ее мечты.

«К сожалению, нам уже не по 20 лет», — высказалась артистка.

Напомним, что Орлова счастлива в браке с бизнесменом по имени Валерий. Она редко рассказывает о муже, но часто признается ему в любви. Пара поженилась в декабре 2021 года, а в феврале 2023 года у них родилась дочь Анна. Поклонники считали, что Ольга в силу возраста не смогла бы сама родить, поэтому якобы носила накладной живот. Но звезда опровергала слухи, показывая фотографии с округлившейся фигурой.

Кроме малышки, у певицы есть также старший сын Артем, который родился от бизнесмена Александра Карманова. Молодому человеку сейчас 22 года, и он живет вместе с матерью. По словам Ольги, у них с Валерием сложились прекрасные отношения.

Ранее телеведущая Ольга Орлова рассказала, что планирует сделать с укусившей ее собакой.