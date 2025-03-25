Певица Ольга Орлова решила, что подарит Ксении Бородиной на свадьбу деньги

Певица Ольга Орлова придумала, что подарит подруге Ксении Бородиной и Николаю Сердюкову на свадьбу деньги. Она считает, что это был бы лучший подарок от всех гостей.

Соответствующее заявление Орлова сделала в личном блоге.

У певицы поинтересовались, придумала ли она, что подарить Ксении и Николаю. На это артистка ответила: «Да. Уверена, что лучшим подарком от всех гостей будут деньги. На них они смогут купить себе то, что пожелают».

Ранее Бородина рассказала о гневных комментариях со стороны девушек. Блогер решила высказаться публично и заявила, что те ищут, к чему придраться. Ксения считает: оскорбления и «гадости» пишут исключительно неуверенные в себе, злые и «ущербные» женщины. При этом она отметила, что в комментариях редко встретишь мужчину, который бы писал другому про «кривой рот» и «озеро в лесу на голове».

Бородина призывала подписчиков быть добрее. Он отметила, что все люди прекрасны по-своему и не следует об этом забывать.