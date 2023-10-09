Певица Ольга Орлова рассказала, как поступит с укусившей ее собакой. Напомним, что домашний любимец напал на хозяйку несколько дней назад. Поклонники волновались за здоровье артистки и выразили беспокойство за ее маленькую дочь, ведь питомец ходит рядом с ними. Об этом сообщает Вокруг ТВ.

Фанаты призывали телеведущую избавиться от собаки, пока она не укусила кого-нибудь еще. Отметим, что все произошло в доме звезды. Ольга рассказала, как подошла к манежу дочери и хотела взять ее на руки. Одна из собак по кличке Дина агрессивно повела себя и вцепилась хозяйке в ногу. Женщина призналась, что даже спортивные штаны не смогли помочь от укуса.

Звезда отметила, что Дина привыкла охранять маленькую Аню, именно поэтому так отреагировала. Но поклонникам показалось, что подобная реакция говорит об опасности. Орлова призналась, что до того, как собака попала к ней, у нее была тяжелая судьба. Оказалось, что Дину забрали из отлова, где ее могли усыпить через 10 дней. Артистка увидела животное в соцсетях и не смогла пройти мимо.

Когда она забрала собаку, то натерпелась укусов сама и ее другой питомец Бруно. Но женщина обратилась к специалистам и смогла частично перевоспитать любимца. После инцидента с укусом Ольга решила просто выставить питомца на улицу, но прощаться с ним не готова.

«У Вас таких, как Дина нет, а у меня есть. И я ее не брошу», – высказалась звезда.

Ранее певица Ольга Орлова призналась, что ее семью содержат бывший и нынешний мужья.