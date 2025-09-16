«Не хотела бы сейчас напугать мужа»: Ольге Орловой надо 10 млн рублей в месяц для комфортной жизни

Экс-солистка группы «Блестящие» Ольга Орлова призналась, что для комфортной жизни ей необходимо 10 миллионов рублей в месяц. В противном случае артистка не готова сидеть дома и заниматься мужем и ребенком.

«Сейчас дай мне каких-то больших денег в месяц, может, я тоже "месячишко" и посижу дома. Не хотела бы сейчас напугать своего мужа... Миллионов там десять. Я не знаю, что меня должно задержать дома», - разоткровенничалась Ольга в интервью Наташе Гасанхановой.

При этом Орлова подчеркнула, что человек должен быть внутри себя очень гармоничен, и если ей некомфортно заниматься домашним хозяйством, то не стоит и начинать.

«Это не потому, что я не люблю свой дом и рвусь оттуда — сейчас там опять будут кудахтать: "Плохая мать! Только родила и дома не сидит!", — да нет!» - заверила певица.

Она пояснила, что хотела бы стать ведущей еще одной телепрограммы, помимо шоу «Дом-2».

Ранее 47-летняя Ольга Орлова обиделась на рекламу, в которой ее маленькую дочь назвали внучкой.