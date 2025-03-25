Певица Ольга Орлова напомнила, как выглядела в 1994 году

Российская певица и ведущая Ольга Орлова поделилась фотографией из своей молодости. Снимок звезда разместила в социальных сетях.

На нем Орлова запечатлена вместе с одноклассниками. Она одета в красный свитер и черную юбку выше колена.

«У нас все девчонки были клевые. Учитывая, что это 1994 год», — подписала фото знаменитость.

Напомним — Орлова родилась и выросла в Москве. На последнем году школьного обучения она приняла участие в съемках клипа для группы «МФ-3», а через год получила приглашение на прослушивание в группу «Блестящие».

В настоящее время Орлова замужем и воспитывает двоих детей.

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