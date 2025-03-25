Опубликовано 25 марта 2025, 10:441 мин.
Певица Ольга Орлова напомнила, как выглядела в 1994 году
© Starface.ru
Российская певица и ведущая Ольга Орлова поделилась фотографией из своей молодости. Снимок звезда разместила в социальных сетях.
На нем Орлова запечатлена вместе с одноклассниками. Она одета в красный свитер и черную юбку выше колена.
«У нас все девчонки были клевые. Учитывая, что это 1994 год», — подписала фото знаменитость.
Напомним — Орлова родилась и выросла в Москве. На последнем году школьного обучения она приняла участие в съемках клипа для группы «МФ-3», а через год получила приглашение на прослушивание в группу «Блестящие».
В настоящее время Орлова замужем и воспитывает двоих детей.
Ранее мы писали о том, что она раскрыла правду о рождении дочери в 45 лет.
Источник:Социальные сети
Автор:Евгений Калюгин