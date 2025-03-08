«Была проблема вынашивания»: Ольга Орлова раскрыла правду о рождении дочери в 45 лет

Экс-солистка группы «Блестящие» Ольга Орлова стала матерью в 45 лет. Она призналась, что решила родить ради второго мужа Валерия, но несколько лет их попытки были безуспешными.

«Для меня успешно беременеть — вообще не проблема… Была проблема вынашивания. Вот тут у меня было большое количество попыток. Не буду говорить сколько, чтобы не отпугивать тех, кто собрался вступить, так сказать, в мои ряды… У нас ушло где-то два с половиной года на то, чтобы все получилось», - разоткровенничалась Ольга в программе «Основано на реальных событиях» на НТВ.

При этом Ольга подчеркнула, что перед планированием они с мужем прошли все необходимые обследования и получили одобрение от врача-гинеколога.

«Я считаю, что когда ты задумываешься о материнстве в позднем возрасте, то, безусловно, ты должен быть в этом уверен, и в этом должен быть уверен твой врач. Если у тебя есть предпосылки родить здорового ребенка — вперед. Если врач говорит: „нет!“ — и ты доверяешь этому врачу, то, наверное, я бы не стала», - сказала Орлова.

Певица также столкнулась с волной хейта и недоверия. Пользователи Сети подозревали, что Ольга ходила с накладным животом, а ребенка выносила суррогатная мать. Однако все эти домыслы артистка опровергла.

Напомним, Ольга Орлова замужем за бизнесменом по имени Валерий, который на 10 лет старше нее. 6 февраля 2023 года на свет появилась долгожданная дочь пары, которую назвали Анной.

Ранее Ольга Орлова раскрыла главный недостаток мужа. По словам артистки, когда мужчина начал за ней ухаживать, сразу предупредил, что он не романтик.