Певица Ольга Бузова вернулась из отпуска в Россию. Об этом она рассказала в своих соцсетях.

Знаменитость три ночи провела на роскошной вилле в Таиланде. Ольга Бузова поделилась, что уже вернулась с короткого отпуска — она выложила снимок из вип-терминала аэропорта Шереметьево, где ее встретили с роскошным букетом белых роз. О том, кто сделал певице такой подарок, Бузова не рассказала.

В то же время певица пожаловалась, что не смогла полноценно выспаться на обратном рейсе. По ее словам, некий человек мешал на протяжении всего полета.

«Какой-то неприятный человек мешал весь полет спать. Как так можно себя вести в самолетах, тем более когда детки летят?» — задалась вопросом она.

Ранее мы писали о том, что Бузова намекнула на скорую свадьбу. Певица появилась на одном из светских мероприятий с кольцом на безымянном пальце. Звезда призналась, что уже несколько месяцев носит его, но не сообщила о том, кто сделал такой роскошный подарок.