«Дата счастливая»: состоится ли свадьба у Бузовой в 2024 году

Певица Ольга Бузова с кольцом на пальце намекнула на свадьбу в 2024 году. Звезда пообщалась с журналистами Пятого канала.

Знаменитость часто говорила о желании создать семью, а недавно намекнула, что счастливое событие может случиться в этом году.

«Совершенно не делаю никаких акцентов и не подогреваю никогда слухов. Просто хочется знать, какая дата счастливая, чтобы выйти замуж в этом году. Вот и все», — призналась артистка.

Поклонники и журналисты обратили внимание, что Ольга выходит в свет с роскошным кольцом на безымянном пальце. Она не стала говорить, подарок ли это, и есть ли жених.

«Да, оно уже два месяца. Следующий вопрос», — высказалась Бузова.

Многие считают, что певица нашла любовь, но не хочет говорить о том самом мужчине. Она порассуждала о том, каким должен быть настоящий избранник. Ольга вспомнила слова бабушки, которая выделяла два качества в мужчинах.

«Бабушка мне всегда говорила: „Олечка, когда будешь выходить замуж, главное, чтобы человек был непьющий и не жаден“. Вы знаете, эти скряги, которые зарабатывают огромное количество, а не могут тебе даже цветочек отправить. Я люблю щедрых людей», — поделилась Ольга.

Бузова призналась, что на самом деле мечтает о простой семье, где было бы планирование, общая копилка, совместный досуг и отпуск.