«Дата счастливая»: состоится ли свадьба у Бузовой в 2024 году
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Певица Ольга Бузова с кольцом на пальце намекнула на свадьбу в 2024 году. Звезда пообщалась с журналистами Пятого канала.
Знаменитость часто говорила о желании создать семью, а недавно намекнула, что счастливое событие может случиться в этом году.
«Совершенно не делаю никаких акцентов и не подогреваю никогда слухов. Просто хочется знать, какая дата счастливая, чтобы выйти замуж в этом году. Вот и все», — призналась артистка.
Поклонники и журналисты обратили внимание, что Ольга выходит в свет с роскошным кольцом на безымянном пальце. Она не стала говорить, подарок ли это, и есть ли жених.
«Да, оно уже два месяца. Следующий вопрос», — высказалась Бузова.
Многие считают, что певица нашла любовь, но не хочет говорить о том самом мужчине. Она порассуждала о том, каким должен быть настоящий избранник. Ольга вспомнила слова бабушки, которая выделяла два качества в мужчинах.
«Бабушка мне всегда говорила: „Олечка, когда будешь выходить замуж, главное, чтобы человек был непьющий и не жаден“. Вы знаете, эти скряги, которые зарабатывают огромное количество, а не могут тебе даже цветочек отправить. Я люблю щедрых людей», — поделилась Ольга.
Бузова призналась, что на самом деле мечтает о простой семье, где было бы планирование, общая копилка, совместный досуг и отпуск.
Ранее мы писали о том, что Бузова направила приюту собак в Белгороде 50 тысяч и пытается помочь одной семье.