Певица Ольга Бузова удивила внешним видом на репетиции в Витебске. Артистка пришла в розовой майке и без нижнего белья.

На это обратил внимание сайт mk.ru.

Издание пишет, что мужчины буквально сворачивали головы, разглядывая певицу. Сама Бузова делала вид, что не замечает повышенного внимания. На вопрос, почему она пришла без белья, артистка решила ответить шуткой.

«Покажите, где, какие мужчины?» - поинтересовалась Ольга.

Бузова призналась в невероятной любви к Белоруссии и Минску. На фестивале в Витебске исполнительница работает пятый год.

Артистка призналась, что взяла с собой много нарядов и любит менять образы. Один комплект певица предусмотрела на запас.

«Никогда не знаешь, как драники повлияют на посадку платьев», - поделилась Бузова.

Ранее сообщалось, что стилист Николай Овечкин отказался от работы с исполнительницей. Он утверждает, что певица не платит за работу.