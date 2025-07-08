«Оля не платит»: звездный стилист отказался работать с Бузовой

Известный стилист Николай Овечкин, сотрудничавший со Светланой Лободой, Анной Asti и Zivert, в разговоре с Ксенией Собчак заявил, что не готов работать с Ольгой Бузовой.

Собчак в шутку назвала Бузову «девственницей» в плане работы со стилистами и предложила Овечкину «исправить» этот момент для пиара. Однако модельер ответил, что, хотя певица «точно работала с профессионалами», сам он с ней сотрудничать не стал бы.

«Оля не платит за работу, а моя смена стоит дорого! Если бы мне Оля однажды постучала и сказала: «Давай попробуем», — то я бы уже думал. Не согласился, но подумал. Но там нет инициативы», — заявил Овечкин.

Также стилист рассказал, почему перестал работать с Zivert. По его словам, контракт не продлили, но общение они сохранили.

«Тут не вопрос, довольна она или не довольна. У артистки может случиться новый виток, в котором она будет моложе и свежее. Тут уже внезапно возникли братья Хованские (стилисты Илья и Никита Хованские. — прим. ред.), а я уже этот масляный хайп не умею делать. Я делаю красивую и богатую женщину», — объяснил звезда.

Под «масляным хайпом» Овечкин понимает «модную вещь, которая не отражает суть героини». В пример он привел блогершу Юлию Гаврилину. По его мнению, из-за всего модного не видно саму девушку.

Ранее мы писали о том, что Филипп Киркоров высказался о сходстве Марго с Ольгой Бузовой. Он заявил, что певиц нельзя сравнивать.