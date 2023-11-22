«Есть проблема»: Ольга Бузова возмутилась вопросу о беременности

Поющая телеведущая Ольга Бузова довольно резко отреагировала на вопрос о своей беременности. Артистка откровенно призналась, что подобные темы ей сильно надоели, ведь как может родиться ребенок, если в ее жизни нет любви.

Недавно экс-звезда «Дома-2» стала гостьей в шоу рэпера Басты «Вопрос ребром», в котором зрители спрашивают у знаменитости то, что их интересует. Так как Бузова уже довольно долгое время не состоит в отношениях и даже не намекает на скорое пополнение в семье, один из поклонников решил узнать, почему она не хочет стать мамой.

Ольга не стала скрывать – имеется проблема. Вот только не с ее здоровьем, а с поиском достойного отца ребенку. По мнению артистки, малыши должны появляться у любящих друг друга родителей. А в ее жизни пока нет человека, которому бы она могла открыть свое сердце.

«Есть проблема: во-первых, вопросы эти надоели. Объясняю всем еще раз, чтобы получился ребенок, он должен родиться в любви. Чтобы родиться в любви, должна быть любовь», - поделилась Бузова.

К слову, не так давно стали появляться слухи, что Ольга вновь сошлась со своим бывшим бойфрендом блогером Давой. Опровергать или отрицать эти домыслы оба пока не спешат. Однако в беседе с журналистами артистка прокомментировала то, что экс-возлюбленный вновь начал ставить ей лайки под фото.