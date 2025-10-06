Певица Ольга Бузова похвасталась новой сумкой за 728 тысяч рублей. Об этом стало известно из соцсетей.

Ольга Бузова улетела в короткий отпуск — певица рассказала, что на несколько дней приехала на турецкий курорт Бодрум. Во время отдыха она успела заглянуть в фирменный бутик Chanel, где приобрела черную сумочку.

Судя по всему, Бузова купила сумку из новой коллекции осень-зима 2025/2026. Журналистам удалось найти цену аксессуара — 728 тысяч рублей.