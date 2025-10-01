«Лишь бы семью не разбила»: Ольгу Бузову заподозрили в романе с женатым мужчиной

Поющая телеведущая Ольга Бузова похвасталась новыми отношениями на вечеринке у журналистки Ксении Собчак.

Как пишет Telegram-канал «Свита короля», исполнительница хита «Мало половин» пребывала в хорошем настроении, и ее внезапно потянуло на откровения с гостями.

«Она сначала жаловалась на мать и на непростые отношения с сестрой, а потом призналась, что есть у нее один мужчинка. Одна беда - он временно женат, поэтому все выходные приходится самой себя развлекать», - рассказала каналу на условиях анонимности одна из гостей вечеринки.

При этом она заверила, что якобы любовник 39-летней Бузовой работает в коллективе артистки, но они это тщательно скрывают.

«Оля все время на работе. Где ей еще мужчину найти, как не среди своих? Вот и закрутилось все… У Оли, по ее словам, и раньше интрижки на работе были, все уже привыкли. Лишь бы семью не разбила, это потом аукнется», - отметила собеседница канала.

Ранее сообщалось, что у Ольги Бузовой появился тайный поклонник. Он уже успел сделать артистке дорогостоящий подарок - преподнес аксессуар за 3 миллиона рублей.