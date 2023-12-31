Певица Ольга Бузова нашла повод сделать пародию на хит группы «Король и Шут»

Поющая телеведущая Ольга Бузова удивила поклонников неожиданным выбором репертуара. Она перепела хит группы «Король и Шут» в новогоднем выпуске шоу Comedy Club.

Ольга сделала пародию на песню «Прыгну со скалы», в которой пожаловалась на бесконечные потоки негатива в свой адрес. При этом ей подпевал хор хейтеров. Видео с выступлением опубликовано в Telegram-канале ТНТ.

«Король и Шут» в новом пропении», - говорится в подписи к ролику.

Ранее Бузова пожаловалась на то, что многие критикуют ее вокальные способности. Она с уверенностью заявила, что эти люди «застряли в 2017 году». Почему именно в этом временном отрезке времени, звезда не уточнила.

Ранее мы писали, что Ольга Бузова рассказала о проблемах со здоровьем из-за травмы. Телеведущая упала у входа в офис и сильно ударилась ногой. Звезду очень огорчает, что она получила травму накануне Нового года.