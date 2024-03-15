Певица Нюша высказалась об изменах и ревности на фоне слухов о любовнице мужа

Певица Нюша призналась, что не подозревает мужа в измене. Она отметила, что раньше в ее жизни были эпизоды сильной ревности, но сейчас она полностью доверяет своему партнеру. Об этом она рассказала на фоне слухов о любовнице Игоря Сивова.

Напомним, что не так давно бизнесмена засняли на одной из вечеринок в компании незнакомки. Он не скрывал своих чувств к ней, поэтому ни у кого после видео, разлетевшегося по соцсетям, не осталось сомнений, что это не просто его подруга. Впрочем, ни сам Сивов, ни его жена Нюша кадры не прокомментировали. Появились даже домыслы, что на них не предприниматель вовсе, а просто похожий на него мужчина.

К слову, сама певица, как выяснилось, сейчас полностью доверяет мужу. Она призналась, что у них действительно были неприятные эпизоды с неверностью, но они подошли к концу. Нюша даже перестала проверять телефон супруга, так как не видит в этом необходимости. По ее мнению, крайне важно разговаривать с партнером и выяснять все сразу, а не молчать, пока не стало слишком поздно.

«Несколько раз, да, были моменты, когда меня охватывало желание прояснить ситуацию. Но, опять-таки, если бы у нас состоялся диалог и мы бы об этом поговорили, то такой ситуации у меня просто бы не возникло», - поделилась артистка в YouTube-шоу «Начало».

Ранее Нюша вернулась в Дубай и встретилась с мужем после скандала.