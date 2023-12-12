Певица Нюша после долгого молчания объявила о желании вернуться на сцену

Певица Анна Шурочкина, выступающая под псевдонимом Нюша, редко появляется на светских мероприятиях и не участвует в телепроектах. Как призналась артистка, 2023 год стал для нее годом внутренней перестройки, итогом которой стало твердое решение вернуться на сцену.

«Я четко поняла, что я соскучилась по творчеству и хочу заново окунуться в этот процесс. Для меня этот год был такой внутренней перестройкой, потому что много чего поменялось, и я провела очень большую внутреннюю работу над собой», - приводит News.ru слова Нюши.

Она призналась, что в новогоднюю ночь будет работать, но сначала отметит праздник дома с детьми.

«Для меня это всегда был такой теплый семейный праздник и повод собраться с близкими, выйти погулять, лепить снеговиков, поваляться в снегу», — подчеркнула Нюша.

Ранее мы писали, что певица Любовь Успенская рассказала о новогоднем корпоративе, который запомнился ей на всю жизнь. В тот день она позволила себе перебрать с алкоголем, но это не помешало ей отлично выступить перед гостями. По словам артистки, она выложилась так, что в шоке были даже организаторы, которые боялись, что она в принципе не сможет петь.