Певица Нюша решила сделать из 5-летней дочери Серафимы модель

Певица Нюша решила с ранних лет заняться карьерой дочери Серафимы. Девочка активно занимается моделингом. И на недавнем светском мероприятии в Москве она продемонстрировала свои умения, пройдя по подиуму. Об этом сообщает «Экспресс газета».

Выход звездной наследницы в свет состоялся после того, как ее родители объявили о разводе. Напомним, что решение о расставании Нюша и Игорь Сивов приняли после семи лет брака. Их дети же остались не с матерью, а с отцом. Но, как призналась певица, это вовсе не проблема, так как она может их постоянно навещать в Дубае, или они будут прилетать к ней.

Источник сообщил, что на данный момент дочь артистки находится с ней в Москве. Они посетили премию «Мама года», на которой звездные родительницы делились талантами наследников. Для Серафимы родители еще в три года выбрали хобби, которое в дальнейшем может перерасти в карьеру. Девочка участвует в модных показах, фотосессиях, и к пяти годам уже имеет немалый опыт. Однако пока рано говорить, свяжет она с моделингом жизнь или нет.

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