Певица Нюша рассказала о том, как борется со стрессом с помощью медитации

Певицы Сати Казанова, Нюша и Ирина Нельсон рассказали о том, как им в жизни помогает медитация. Они высказались о проекте Relax FM.

По словам экс-солистки группы «Фабрика» именно благодаря медитации она стала развиваться в направлении этнической музыки и создала проект Sati Ethnica. Сати является вегетарианкой, занимается йогой и преподает медитативные практики.

«Настоящая медитация – это как вдохновение, которое случается. У человека вдруг замолкает ум, он сливается с этим потоком. Там уже нет ни тела, ни понимания, ни времени, ни места. Это уже определенное состояние. Там не нужны ни музыка, ни голоса. Никто не нужен. Это другой уровень. Но до него еще нужно дойти, и хорошо если людям доносят, что это такое, как туда быстрее идти. Такой прорыв возможен при массовой медитации», – поделилась певица.

Казанова дала совет новичкам, которые не знают, с чего начать. Девушка рассказала о том, что можно посетить массовую медитацию, где сосредоточена энергия большого числа людей.

А вот певица Нюша призналась, что с помощью медитации достигает гармонии и борется со стрессом. Она поддержала проект Relax FM, который объединит пять городов России. В Москве акция стартует 23 июня в 9 утра в музее-заповеднике «Царицыно». В это же время начнется одновременная Relax-медитация в Тюмени, Омске, Казани и Сочи. Поучаствовать онлайн в самой массовой медитации сможет вся страна.

«Я считаю, что это прекрасно, потому что каждому из нас нужно время на восстановление. Медитация помогает нам выйти из стрессового потока. И это как глоток свежего воздуха», – пояснила звезда.

Солистка группы Reflex Ирина Нельсон рассказала, что изучила несколько видов медитации. Сначала она занималась на коврике, но после поняла, что может погружаться в подобное состояние даже во время мытья посуды. Артистка дала поклонникам напутствие.

«Если вы превратите свою жизнь в медитацию, к вам непременно придет внутреннее спокойствие и радость жизни. Ну а самое ценное – вы достигнете глубокого понимания себя, именно вашего личного смысла жизни», – поделилась Ирина.