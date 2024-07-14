Певица Нюша рассказала, как пережить черную полосу в жизни. Об этом сообщает NEWS.ru.

Нюша ответила на вопросы гостей VK Fest — певицу спросили, есть ли какой-то универсальный рецепт, который помогает пережить трудные времена. По словам знаменитости, каждая ситуация требует индивидуального подхода.

«Я думаю, что в такие моменты очень важно не терять веру. Ход наших мыслей, наше мышление формируют нашу реальность. И в самые тяжелые моменты, когда кажется, что выхода нет, нужно продолжать верить в то, что это тоже закончится», — рассказала она.

Напомним, в мае 2024 года знаменитость объявила о разводе с супругом Игорем Сивовым. Пара была в браке на протяжении шести лет, у них родилось двое детей: дочь Симба и сын Саффрон.

Ранее мы писали о том, что Нюша после развода с мужем вспомнила о Егоре Криде. Певица заявила, что коллега по сцене периодически с ней созванивается.