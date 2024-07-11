«Мы не чужие друг другу»: Нюша после развода с мужем вспомнила о Егоре Криде

Певица Анна Шурочкина, выступающая под псевдонимом Нюша, после развода с коучем Игорем Сивовым вспомнила о своем бывшем возлюбленном, рэпере Егоре Криде.

Исполнительница хита «Выбирать чудо» встречалась с Кридом с 2014 по 2016 год, после чего вышла замуж за Сивова и родила двоих детей.

«Мы поздравляем друг друга с днем рождения. Егор даже публично поздравлял меня с рождением сына. Мы можем созвониться, можем пообщаться на мероприятии, но не более того. Все равно мы не друзья», - сказала Нюша в интервью «Муз Шоу».

Артистка подчеркнула, что после расставания с Кридом их дороги разошлись навсегда.

«Конечно, мы не чужие друг другу люди. Мне кажется, было бы странно оставаться друзьями и дружить», —заключила Нюша.

Ранее Егор Крид выпустил песню, в которой многие усмотрели отсылку к треку Нюши «Вою на луну». Поклонники посчитали, что артист до сих пор испытывает чувства к бывшей-возлюбленной, однако он опроверг это утверждение.