Певица Нюша рассказала, что не стала покупать отцу квартиру после успеха. Об этом сообщает Газета.Ru.

Отец Нюши еще в начале ее карьеры продал свою квартиру ради того, чтобы дочь смогла снять клип. В итоге знаменитость стала популярной, но вот дарить отцу новую недвижимость не стала. По словам певицы, это был не подарок, а выгодное вложение в нее, которое позже окупилось.

«Эти деньги были возмещены прибылью, и потом папа сам себе заработал на квартиру. Конечно, я благодарна, но это был осознанный шаг бизнесмена в том числе, а не подарок дочери», - заявила она.

Напомним, Нюша развелась с мужем Игорем Сивовым в 2024 году после семи лет брака. Причиной этого стали измены мужчины.

Ранее мы писали о том, что Нюша рассказала о влиянии отца на расставание с Егором Кридом. По словам знаменитости, отец хорошо относился к певцу.