«Это миф»: Нюша рассказала о влиянии отца на расставание с Егором Кридом

Нюша заявила, что ее отец никак не повлиял на расставание с Егором Кридом. Об этом сообщает Газета.Ru.

Еще в 2022, спустя годы после романа Егора Крида и Нюши, отец певицы рассказывал, что был против их отношений. Он заявлял, что музыкант доводил дочь до слез.

«Я изначально был против этих отношений. Это сейчас Егор — звезда, а в начале их романа, в 2014-м, ему было 19, Ане — 23. Он был молоденьким, капризным мальчиком. Я наблюдал, что Анюта выступает в этих отношениях чуть ли не в роли мамы. Егор, как вампир, выносил мозг», — рассказывал Владимир Шурочкин.

Впрочем, Нюша уверена, что ее отец никак не повлиял на расставание пары.

«Мой отец не влиял на наши отношения с Егором, это миф. А как он относится к Игорю, можете спросить у него. На мой взгляд — хорошо», — заявила она.

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