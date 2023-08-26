Певица Нюша раскрыла свое истинное отношение к Блиновской из-за неуплаты налогов

Певица и по совместительству подруга создательницы «Марафона желаний» Нюша рассказала в интервью каналу МУЗ-ТВ о нынешних взаимоотношениях с блогершей.

Оказалось, что скандальное дело о неуплате налогов никак не сказалось на общении с Еленой Блиновской. Нюша отметила, что публичные люди часто подвержены скандалам и испытаниям. Кроме того, Блиновская, как и все люди, имеет свои ошибки и опыт, включая и отрицательные.

Нюша подчеркнула, что как друг, она должна быть рядом в любых ситуациях — и в беде, и в счастье, и в горести.

Напомним, что в апреле 2023 года Елена Блиновская была задержана при попытке покинуть РФ. В ее отношении возбудили уголовное дело, а саму блогершу обвинили в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (918 млн рублей), легализации денежных средств и имущества в особо крупном размере.

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