«Вообще не в состоянии была»: Любовь Успенская рассказала, как пьяная выступала на Новый год в Барвихе

Певица Любовь Успенская минувшим вечером получила свой первый в жизни «Золотой граммофон». К этой награде она шла долго и упорно, поэтому все мероприятие после вручения крепко держала золотую статуэтку и не отпускала из рук. Сама она призналась, что на сцене уже много лет, поэтому ей так приятно получить что-то за свои труды.

После церемонии Любовь Залмановна пообщалась с журналистами и рассказала о новогоднем корпоративе, который запомнился ей на всю жизнь. В тот день она позволила себе лишнего и сильно напилась, но это не помешало ей отлично выступить перед гостями. По ее словам, она выложилась так, что в шоке были даже организаторы, которые боялись, что она в принципе не сможет петь.

«Я очень выпила много. Так все напились в тот Новый год. Это была уже четвертая работа. Меня привезли, и я вообще не в состоянии была. Организаторы говорили: «Боже мой, как она будет петь?» И меня просто поставили. Помню, это было в Барвихе, сидели мужики, и я включила Успенскую. А после этого я вышла и упала. Тогда я себе позволила оторваться по полной. Но вообще я не пью», - поделилась Успенская.

Отметим, что Любовь Залмановна неоднократно подчеркнула на премии, что мечтает теперь о награде для дочери Татьяны Плаксиной, которая тоже уже несколько лет крутится в мире шоу-бизнеса. Попытались журналисты узнать у певицы и об отношениях с Филиппом Киркоровым, но их ждал довольно резкий ответ.