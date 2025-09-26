Певица Нюша ответила на вопрос о романе с рэпером, который на 7 лет моложе нее

Певица Нюша публично прокомментировала распространившиеся в Сети слухи о ее романе с молодым рэпером Rakhim (Рахим Абрамов). Артистка заверила, что никаких отношений между ними нет, и выразила удивление выбором фанатов. Об этом сообщает «7Дней.ru».

Поводом для обсуждения личной жизни исполнительницы стал ее недавний развод с Игорем Сивовым, который состоялся летом 2024 года. С тех пор Нюша старается не афишировать свою частную жизнь и появляется на публике одна. Однако еще весной поклонники начали подозревать, что певица проводит время с рэпером Rakhim, который моложе нее на семь лет.

Спустя несколько месяцев Нюша решила раз и навсегда поставить точку в этих разговорах. В ответ на прямой вопрос о возможном романе с коллегой она дала короткий комментарий.

«Ого! Даже не знала, что ходят такие слухи... Ну ребята! Это просто слухи», — честно ответила певица.

Нюша также отметила, что была крайне удивлена тем, что именно с Rakhim ее «поженили» поклонники.

Сама певица настаивает, что в настоящий момент ее главные приоритеты — это саморазвитие и карьера. По словам Нюши, работа отнимает практически все время, и на личную жизнь его просто не остается.

