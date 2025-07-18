Певица Нюша направит более 2 млн рублей на поддержку экологических проектов России

Певица Нюша направит 2,4 миллиона рублей в призовой фонд Зеленой Премии. Это половина выигрыша, который артистка получила за участие в телешоу «Сокровища императора». Об это сообщает Российский экологический оператор (РЭО).

Вся сумма пойдет на поддержку экологических проектов лауреатов премии, амбассадором которой выступает певица. В РЭО отметили, что поступок певицы является примером настоящей социальной ответственности. Для оператора очень важно, что инициатива поддерживается не только словом, но и делом.

«Эти средства помогут усилить влияние проектов, которые меняют повседневную жизнь россиян», — отметили в РЭО.

Нюша, в свою очередь, подчеркнула, что экопроекты нуждаются не только в финансовой поддержке, но и в профессиональной и моральной.

«Зеленая Премия помогает тем, кто уже сегодня делает страну чище, продвигает переработку, экопросвещение и новые эко-привычки. Я рада быть частью этого движения и хочу, чтобы таких инициатив становилось больше», — сказала исполнительница.

Ранее мы писали о том, что певица Нюша и ее сестра Мария Шурочкина одержали победу в шоу «Сокровища императора» и выиграли главный приз — 14 млн рублей.