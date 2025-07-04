«Иру хочется пожалеть»: Нюша и ее сестра заступились за столкнувшуюся с хейтом Дубцову

Певица Нюша и ее сестра Мария Шурочкина одержали победу в шоу «Сокровища императора» и выиграли главный приз — 14 млн рублей. В проекте также принимала участие Ирина Дубцова, которая столкнулась с хейтом из-за своей эмоциональности. Шурочкины рассказали, что им жалко артистку.

Дубцова была в одной команде с рэпером Natan. Победительницу «Фабрики звезд» раскритиковали за постоянные капризы и острые замечания в адрес других участников. В Сети отметили, что пара прошла так далеко в проекте только благодаря терпению Natan.

По словам сестры Нюши, каждый человек отличается определенными особенностями. Ирина слишком открыто показала свой характер зрителю, говорит Шурочкина.

«Иру хочется пожалеть. Хочется, чтобы все увидели свои слабые стороны и сделали выводы», — сказала двукратная олимпийская чемпионка в разговоре с журналисткой Аленой Блин.

Как пояснили сестры, идеальных людей не существует. Нюша добавила, что каждый участник обнажил душу на всю страну, а для этого нужно иметь большую смелость.

Напомним, Ирина Дубцова решилась на кардинальную смену имиджа после шоу «Сокровища императора». Она отрезала волосы, устав от хейта в свой адрес.