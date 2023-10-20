Королёва дешевле: названа причина ухода Маши Распутиной из жюри шоу «Суперстар»

На съемках шоу «Суперстар» разгорелся скандал из-за слишком агрессивного судейства Маши Распутиной. В итоге певица покинула проект, но ее муж Виктор Захаров заявил, что причиной замены Распутиной на Наташу Королеву стал вовсе не конфликт. По его словам, на самом деле решение приняла сама артистка из-за финансовых разногласий с организаторами шоу.

«Маша подняла гонорар, они не потянули. Когда она там сидит, она больше теряет. Основная причина - гонорар, по деньгам не сошлись», - заявил Захаров Telegram-каналу «Звездач».

Он также предположил, что Королева согласилась работать за ту сумму, которую предлагали Маше. Он исключил возможность того, что ей предложили гонорар больше, чем Распутиной.

Кроме того, Захаров пояснил, что его супруга не ставила участникам проекта плохих оценок только потому, что считала их состоявшимися звездами.

В обновленный состав жюри шоу «Суперстар» вошли Наташа Королева, Стас Пьеха, Сергей Соседов и Лера Кудрявцева. Участниками проекта станут Кай Метов, Алексей Глызин, Лика Стар, Лариса Черникова и другие звезды прошлых лет.

Ранее мы писали, что Маша Распутина была членом жюри песенного конкурса на протяжении года. Впервые судейское кресло она заняла в сезоне «Суперстар! Возвращение».