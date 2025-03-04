Певица Наташа Королева призналась, что старается не ругаться матом. Об этом сообщает «Общественная служба новостей».

Наташу Королеву никогда не замечали в конфликтных ситуациях. Все из-за того, что певица отказывается от грубых выражений на публике, в отличие от некоторых российских знаменитостей.

«Да, я могу выругаться, использовать матерное слово. Но я больше предпочитаю огибать как змея любые конфликтные моменты. Это куда интереснее», — объяснила она.

Певица также отреагировала на предстоящую третью свадьбу коллеги по сцене Михаила Шуфутинского.

«Это право человека, я очень рада, если так случится», — рассказала она.

Ранее мы писали о том, что Наташа Королева вспомнила, как чуть не стала жертвой мошенников.