Опубликовано 04 марта 2025, 12:251 мин.
Певица Наташа Королева призналась, что старается не ругаться матом
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Певица Наташа Королева призналась, что старается не ругаться матом. Об этом сообщает «Общественная служба новостей».
Наташу Королеву никогда не замечали в конфликтных ситуациях. Все из-за того, что певица отказывается от грубых выражений на публике, в отличие от некоторых российских знаменитостей.
«Да, я могу выругаться, использовать матерное слово. Но я больше предпочитаю огибать как змея любые конфликтные моменты. Это куда интереснее», — объяснила она.
Певица также отреагировала на предстоящую третью свадьбу коллеги по сцене Михаила Шуфутинского.
«Это право человека, я очень рада, если так случится», — рассказала она.
Ранее мы писали о том, что Наташа Королева вспомнила, как чуть не стала жертвой мошенников.