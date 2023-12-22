Певица Наталья Штурм вышла в свет в нижнем белье: «Очень дует»

Накануне журналистка Алена Жигалова устроила вечеринку по случаю своего дня рождения. На мероприятии побывали многие знаменитости. Поздравить ведущую пришла и певица Наталья Штурм, которая выбрала для выхода в свет весьма смелый образ.

Певица появилась на публике в шортах-трусах, колготках и топе с выразительным декольте. Перед журналистами она похвасталась еще и длинным плащом, который артистка называет «звездочетом».

«Согревает меня, здесь очень дует, а я люблю, когда комфортно, когда тепло», — цитирует звезду Пятый канал.

Отметим, что журналистке Алене Жигаловой 22 декабря исполнилось 43 года.

На днях прошла скандальная, «голая» вечеринка блогера Насти Ивлеевой, которая вызвала большой ажиотаж в СМИ. Мероприятие раскритиковали многие звезды. Так, певица Слава назвала его «срамотой».