Певица Наталья Штурм внезапно отменила свадьбу и бросила богатого жениха-ювелира

Певица Наталья Штурм призналась, что в ближайшее время ждать ее роскошной свадьбы с бизнесменом-ювелиром Альбертом не стоит. Оказалось, что артистка бросила жениха прямо перед церемонией и вернула ему кольцо.

В личном блоге Наталья вышла на связь с поклонниками и рассказала им, почему грустит. Она заявила, что ей пришлось отдать Альберту украшение, которое она все эти месяцы носила на безымянном пальце, потому что поняла, что не хочет выходить за него замуж. Что именно произошло у артистки с экс-женихом – неизвестно, так как детали она раскрывать не стала.

«Я больше не невеста. Вернула Альберту кольцо-шпинель, которое любила. Зато честно», - рассказала Наталья.

Впрочем, бизнесмен уже получал отказы от Штурм, но не сдавался. Впервые он позвал вокалистку замуж летом 2022 года. Тогда свадьба должна была состояться в августе, но Наталья все отменила, так как влюбилась в дирижера Дерека Глисона. А после расставания с музыкантом, она вновь сошлась с ювелиром. Создавалось впечатление, что исполнительница очень счастлива с ним. Для торжества она даже легла под нож пластического хирурга. Однако все-таки у них ничего не сложилось.

Ранее певица Наталья Штурм заявила, что обхват ее талии составляет 63 см после пластики.